Çatak’ta tahrip olan yollar yenileniyor

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Belediyesi, dere yatağında bulunan menfez ve boruların tıkanmasıyla yön değiştiren suyun tahrip ettiği yolda düzenleme ve asfaltlama çalışması başlattı.

Çatak Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin asfaltlama çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi. Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, “Mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl yağışlardan dolayı birçok yolda tahribatlar oluştu. İlgili birim amirleri ile planlamamızı yaptık. İş makinelerimizi her gün işin aciliyetine göre yönlendiriyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Karayolları 11. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş’a ilgi ve alakasından dolayı vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan çalışmalardan memnun kalan Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Nurullah Eraslan ise, “Mahallemizde derenin yön değiştirmesi ile asfalt yolumuz kullanılmaz duruma gelmişti. Talebimizi Çatak Belediye Başkanlığına ilettik. Sağ olsun başkanımız ilk gün geçici olarak yolu araç trafiğine açtırdı. Başkan Şeylan, devlet hastanemizin giriş kapısından tahrip olan mahalle yollarına asfalt dökülme talimatını verdi. Bugün de asfaltlama çalışması yapıldı. Mahallemizde asfalt sorunu çözüldü. Yapılan bu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Şeylan’a Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, AK Parti İlçe Koordinatörü İskender Şeylan ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Nurullah Eraslan eşlik etti.