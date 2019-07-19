Çatak’ta mühendisin darp edilmesi protesto edildi

Van’ın Çatak Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli mühendisin darp edilmesi protesto edildi.

Çatak Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde kontrol görevini yapan TOÇ BİR-SEN üyesi Su Ürünleri Mühendisi Oğuzhan Bekir Tebrizcik, su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletme sahibi tarafından darp edildi. Görevi başında mühendise yapılan saldırı, TOÇ BİR-SEN Van Şube Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde toplanan TOÇ BİR-SEN üyeleri adına açıklama yapan TOÇ BİR- SEN Van İl Başkanı Ali Uçar, sendika olarak saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, "16 Temmuz 2019 tarihinde müdürlüğümüz adına kontrol görevini yapan arkadaşımız Su Ürünleri Mühendisi Oğuzhan Bekir Tebrizcik, görev başındayken iş yeri sahibi tarafından insanlık dışı bir saldırıya uğramıştır. Yapılan bu fevkalade çirkin, fevkalade iğrenç, fevkalade nezaket dışı saldırıyı esefle ve nefretle kınıyoruz" dedi.