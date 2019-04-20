Çatak’ta meydana gelen 3 ayrı heyelan yolları kapattı

Van’ın Çatak ilçesinde 3 ayrı noktaya düşen heyelan nedeniyle 4 mahalle ve bağlı mezralarının yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre olay, çatak ilçesine bağlı mahallelerinde meydana geldi. Çatak ve çevresinde 3 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, akşam saatlerine doğru şiddetini artırdı. Yağışla birlikte dağlardan kopan kaya ve toprak yığınları ise heyelana neden oldu. İlçeye bağlı Eliaçık, Alacayar, Işınlı ve Bilgi mahalleleri ile bunlara bağlı 15 mezraya ulaşım sağlayan yollara heyelan düştü. 3 ayrı noktaya düşen heyelanlar yolları trafiğe kapattı. Yolların trafiğe kapanması üzerine vatandaşlar belediye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Bunun üzerine Çatak Belediyesi ekipleri, heyelan düşen bölgelere sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu 2 bölgede yol trafiğe açılırken, Çılga Mahallesi yolundaki çalışmalar ise sürüyor. Dün akşam ulaşıma açılan yol, gece geç saatlerde tekrar heyelan gelmesi sonucu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.