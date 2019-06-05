Çatak’ta bayramlaşma

Van Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti İlçe Teşkilatı ile vatandaşlarla birlikte ilçe esnafıyla, görevi başında olan askerle ve polislerle bayramlaştı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Merkez Taziye Evi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, bayramlaşma törenine katılanlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Şeylan;

"Ramazanın manevi atmosferinde bir ay geçirdik. Hamdolsun ki, Çatak huzurlu bir Ramazan ayı geçirdi. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin daha da pekiştiği bu bayram gününde Allah’a hamdolsun ki birlikteyiz. Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm Çatak halkının ve sizlerin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Şeylan, taziye evindeki bayramlaşmanın akabinde beraberindekilerle birlikte ilçe esnafını tek tek dolaşarak bayramlarını kutladı oradan İlçe Emniyet Amirliğine ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na geçerek nöbet tutan polislerin ve vatani görevini yapan askerlerin bayramını kutladı.