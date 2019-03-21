Çatak’ta araç dereye uçtu Van’ın çatak ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu derece uçan araçta maddi hasar meydana geldi.

Van’ın çatak ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu derece uçan araçta maddi hasar meydana geldi.



Kaza, Çatak ilçesine bağlı Alacayar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alacayar Mahallesi mevkiinde seyir halindeki 06 BR 2311 plakalı ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye uçtu. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkardı.



Dereye uçan araç iş makinesi yardımıyla dereden çıkarılırken, ölen ve yaralananın olmadığı kazada maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.

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