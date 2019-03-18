0553 313 94 23

Çatak’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

Van’ın Çatak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:00
Çatak’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

Van’ın Çatak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.


Çatak Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve saygı duruşuyla başlayan tören, Atatürk İlkokulunun konferans salonunda devam etti. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından “18 Mart” adlı oratoryo gösterisi ile devam etti. Okul korosunun seslendirdiği şarkılar ve okunan şiirler alkış alırken, “Mazide Acı Bir Hikaye Zeve, 120 Vanlı Kahraman Çocuk” isimli tiyatro oyunları büyük beğeni aldı.


Düzenlenen programa Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Karakoç, Jandarma Tabur Komutanı Aslan Alkan, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, İlçe Müftüsü Mehmet Sain, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, ilçede görevli diğer kurum amirleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği kongresini yaptı
    1. Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar..
    2. Canan Karaty açıkladı: Mutlu olmak..
    3. Kaş’ta 18 Mart kutlaması
    4. İl Özel İdarespor dolu dizgin
    5. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    6. Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü..
    7. Spot piyasada elektrik fiyatları
    8. Aydın Büyükşehir Belediyesinden vahşi..
    9. Kozan’da Çanakkale Zaferi’nin..
    10. Şehitler Kayseri’de dualarla anıldı
    11. Balıkesir’de konut satışları azaldı
    12. Grekoromen Güreş Milli Takımı,..
    13. Devlet Hastanesine nöroloji doktoru..
    14. Hırsızların okuma gözlüğü çalması..
    15. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    16. Ankara'da oy verme saat kaçta başlıyor..
    17. Dünya Fair Play Konseyi’nden..
    18. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
    19. Dokuz dakikada altı bebek dünya ile..
    20. Başkan Çolakbayrakdar,..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı