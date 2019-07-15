Çatak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Van’ın Çatak ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlik düzenlendi.

Van’ın Çatak ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlik düzenlendi.

İlçede düzenlenen etkinliklere Kaymakam Hamza Türkmen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, kurum amirleri ile asker, polis ve vatandaşlar katıldı. İlçe mezarlığındaki şehitlikte, şehitler için İlçe Müftüsü Mehmet Sain ve protokol tarafından dua okundu. Kabir ziyaretinin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü nedeniyle Merkez Camisi’nde şehitler için mevlit okutuldu.

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