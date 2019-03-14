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Çat İlçesinde Sekmen rüzgârı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çatlı seçmenlere önemli mesajlar verdi.

14 Mart 2019 Perşembe 17:47
Çat İlçesinde Sekmen rüzgârı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çatlı seçmenlere önemli mesajlar verdi. Cumhur İttifakı’nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen’in ilçelere yönelik seçim gezileri Çat’la devam etti. Çatlıların büyük bir coşkuyla karşıladıkları Başkan Sekmen, beraberinde Çat Belediye Başkan Adayı Melik Yaşar’la önce ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti, ardından seçmenlerle bir araya geldi. Miting havasında geçen Çat buluşmasında konuşan Başkan Sekmen, “Erzurum’da AK Parti’nin yerel yönetim tarzı ve hizmet anlayışının ayrıcalığını yaşayan ilçeler ortada. Biz istiyoruz ki; bu seferberlikten Çat ilçemiz de faydalansın, gelişimin ve değişimin farkına artık Çat ilçemiz de varsın” ifadelerini kullandı.


SEKMEN DİĞER İLÇELERİ ÖRNEK GÖSTERDİ


Erzurum’da Tortum’dan Uzundere’ye, İspir’den Oltu ve Olur’a, Horasan’dan Pasinler’e, Aziziye’den Yakutiye ve Palandöken’e varıncaya kadar AK Partili yerel yönetimlere emanet edilen tüm ilçelerin tarihte hiç görmedikleri hizmet ve yatırımlara kavuştuğunun altını çizen Başkan Sekmen, “Gönül arzu eder ki; bu kervana Çat ilçemiz de dâhil olsun. AK Parti’nin üretken belediyecilik anlayışı bu ilçede de hâkim olsun. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi, Erzurum’un Çat ilçesini de gönül belediyeciliği iklimi kuşatsın” ifadelerini kullandı.


“BU ZİNCİRİN BİR HALKASI DA ÇAT OLSUN!”


Erzurum’da yerel hizmetlerin toplumun her ferdine eşit biçimde ulaştırılmasına azami düzeyde dikkat ettiklerini vurgulayan Başkan Sekmen, “Biz hizmette ayrım yapmadık; görevde bulunduğumuz süre zarfında bir elimiz de Çat’ın üstünde oldu. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Bizim arzumuz sadece ve sadece AK Parti’ye has yerel yönetim ayrıcalığını Çat ilçemizin de yaşamasıdır. Şöyle ki; biz bir zincir oluşturduk. Bu zincirde gelişim var, bu zincirde dönüşüm var, sağlıklı ulaşım var, çevre düzenlemeleri var, yatırım var, eğitim, kültür ve sanat var. Bu zincirde yeni iş alanları ve istihdam fırsatları var, bu zincirde her ilçenin ve her yörenin kendi potansiyelleri dâhilinde birer markaya dönüştürülmesi planları var. Ve biz Çat ilçemizi de bu zincirin bir halkası olarak görmek istiyoruz. Çünkü bizim Çat ilçemize münhasır çok özel düşlerimiz var” diye konuştu.


ÇAT’A BAĞLI MAHALLELERİ DE ZİYARET ETTİ


İlçe merkezindeki temaslarının ardından beraberindeki heyetle birlikte Yavi, Değirmenli ve Gökçeşeyh mahallelerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e gösterilen ilgi dikkatlerden kaçmazken, Sekmen de söz konusu ziyaretlerde karşılaştığı bu durumu “özlem” olarak değerlendirdi. Mahalle ve köylerdeki seçmenlerle ev sohbetleri gerçekleştiren Sekmen, “Görüyorum ki; Çat ilçemizde AK Parti’ye duyulan bir özlem var, arzu var. Çatlı hemşehrilerimiz; bu yörede AK Parti’mize has yerel yönetim anlayışının hasretini çekiyor. Allah’ın izniyle bu özlemi 31 Mart’ta gidermiş olacağız. Çünkü bu coşku, bu ilgi ve bu heyecanı, kesinlikle vuslatın habercisi olarak değerlendiriyoruz. O halde Çat’ta da el ele ve omuz omuza vererek bu vuslatı mümkün hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:47
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