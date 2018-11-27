"Casusluk"tan gözaltına alınan Fransız yetkili görevden uzaklaştırıldı

PARİS (AA) - Fransa'da Senato, Kuzey Kore için "casusluk yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan üst düzey memuru geçici olarak görevden aldı.

Senatodan yapılan yazılı açıklamada, mart ayından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında, "milletin temel çıkarlarına zarar verebilecek yabancı bir ülkeye bilgi toplayıp teslim ettiği" şüphesiyle gözaltına alınan üst düzey memur Benoit Quennedey'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Senato Başkanı Gerard Larcher'in, Quennedey'in Senatodaki bürosunun aranmasına izin verdiği ve görevine ilişkin yaptığı olası hatalar ve suçların araştırılmasını talep ettiği aktarıldı.

Yargıdan bir yetkili, Fransız Senatosunda üst düzey bir memurun, mart ayından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında, "milletin temel çıkarlarına zarar verebilecek yabancı bir ülkeye bilgi toplayıp teslim ettiği" şüphesiyle gözaltına alındığını belirtmişti.

Yetkili, gözaltına alınan Benoit Quennedey'in Kuzey Kore için casusluk yaptığından şüphelenildiğini bildirmişti.



Quennedey'in, soruşturmayı yürüten Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından sorgulandığı ve evinin arandığı kaydedilmişti.



Delga yayınevinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Quennedey'in, Fransız-Kore Dostluk Derneği Başkanı olarak, son yıllarda birçok kez Kuzey Kore'yi ziyaret ettiği ve Kuzey Kore hakkında kitap yazdığı aktarılmıştı.