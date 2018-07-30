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Casus Papaz Brunson’la ilgili flaş gelişme

ABD'liz casus Papaz Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt ev hapsi kararına itiraz etti.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:59
Casus Papaz Brunson’la ilgili flaş gelişme

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve ABD'li casus Papaz Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, karara itiraz etti.

Avukat Halavurt, sağlık gerekçesi, kişi hak ve özgürlüklerinin ihlali ve tüm delillerin toplanmış olması kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçeleriyle mahkemeye başvurarak öncelikle ev hapsinin ardından da yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:59
  1. Brunson

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş49 dk önce
    bunlara ver gazı akp uyumaya devam et tc hukuk devleti deyip dur elindeki kuşu uçur sonra hangi yüzle bu milletin yüzüne bakacaksınız. bostan korkuluğumusunuz yoksa sömürge devletmiyiz. yavaş yavaş salın brunsonu sonrada hukuk devletliliğinden örnek ver
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 53 dk önce
    Resmen Serbest Bırakın Demiş. Aslında, Ev Hapsinde Değil Hapiste Tutulması Gerekir.
  • aliyaraliyar37 dk önce
    bu şerefsiz kaçırılır yada bırakılırsa oy moy yok artık.
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