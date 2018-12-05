"Casus fotoğraf makineleri"nin serüveni bu müzede

MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Malatya Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Fotoğraf Makinesi Müzesindeki "casus fotoğraf makineleri", ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Kimisi körüklü kimisi filmli bin 890 fotoğraf makinesiyle oluşturulan ve yeni ürünlerle sayısı 2 bin 23'e ulaşan ve geçen yıl açılan Fotoğraf Makinesi Müzesi, 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

1876'dan günümüze üretilen fotoğraf makinelerinin 44 kategoriye ayrıldığı müzede en yoğun ilgi 76 parçadan oluşan "casus makine"lere gösteriliyor.

"Casus makineler" bölümünde en dikkati çeken ürün ise su matarası şeklinde olan ve 6 poz çekebilen fotoğraf makinesi. 1886 Alman ve Amerikan yapımı olan makine dışında ise kol saati, ayakkabının topuğuna gizlenen ve güvercinin boynuna takılan ürünler de müzede ilgi görüyor.

Müzede "casus makineler" dışında son zamanlarda kazandırılan eserler arasında bulunan altın kaplama ve özel yapım 3 makine de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

- Altın kaplama makineler

Camekanlı alan içerisinde yer alan ve 2'si bin, biri de 300 adet üretilen altın kaplama makineler de müzedeki yerlerinde misafirler için sergileniyor.

Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi sorumlusu ve koleksiyoner Baki Tamer Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl açılışı yapılan müzede 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Son dönemde fotoğraf makinesi sayısını 2 bin 23'e çıkardıklarını, böylece alanda içerik ve rakamsal olarak Asya ve Avrupa'nın en büyük müzesi konumuna geldiklerini belirten Selçuk, müzeyi kronolojik sıraya göre 44 bölüme ayırdıklarını ifade etti.

- Savaşlarda kullanılan "casus makineler" müzede

Ziyaretçilerin ayrım yapılan bölümler sayesinde akıllarının karışmadığını ve makinelerin geçmişten bugüne kadar olan serüvenini görebildiğini anlatan Selçuk, bölümlerden en dikkati çekenin ise "casus makineler" olduğunu ifade etti.

Söz konusu bölümde 1886 yılından şimdiye kadar kullanılan "ajan" makinelerinin yer aldığını dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Ajanlar, casuslar, dedektifler için yapılmış olan makineleri sergiliyoruz. Bu sergiler içerisinde 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış ajan makineleri, 1. Dünya Savaşı'nda ve öncesinde kullanılmış casus fotoğraf makineleri yer alıyor. Soğuk savaş döneminde de kullanılmış olan birçok ajan makinesine sahibiz. Yani yaklaşık 76 parçalık bir koleksiyonu müzemizde sergiliyoruz."

"Casus makineler" içerisinde en büyük ilgiyi su matarası şeklindeki ürünün gördüğünü vurgulayan Selçuk, şu bilgiyi aktardı:

"1886 model bir ajan makinemiz var. 6 poz fotoğraf çekme özelliğine sahip ve tamamen çalışır durumda. En çok ilgi görenlerden başlıcaları bunlar. Bu, çok nadir bir makine. Alman ve Amerikan ortak yapımı bir makine. Yurt dışında bile bulmanız çok zor. Ben ise bunu seyyar antikacılık yapan şu an rahmetli olan birisinden almıştım. Bana makineyi Kayseri bölgesinden satın aldığını beyan etmişti."