Casus Brunson, Trump'ı canlı yayında kutsadı!

Dün serbest kaldıktan sonra Amerika'ya dönen rahip Andrew Craig Brunson, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek basın toplantısı düzenlediler.

Önünde diz çöktü

İkili açıklamanın ardından Brunson, Trump'ın önünde diz çökerek, elini ABD Başkanı'nın omzuna koydu. Dua eden rahip, Trump'ı kutsadı.