Casus Brunson, Trump'ı canlı yayında kutsadı!
Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen casus Brunson, dua ederek ABD Başkanı'nı kutsadı.13 Ekim 2018 Cumartesi 22:39
Dün serbest kaldıktan sonra Amerika'ya dönen rahip Andrew Craig Brunson, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek basın toplantısı düzenlediler.
Önünde diz çöktü
İkili açıklamanın ardından Brunson, Trump'ın önünde diz çökerek, elini ABD Başkanı'nın omzuna koydu. Dua eden rahip, Trump'ı kutsadı.
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