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Casus Brunson serbest kalmasaydı Trump bunu yapacaktı

ABC News isimli basın kuruluşu, casus Brunson'ın serbest kalmaması durumunda ABD'nin yapacağı hamleyi duyurdu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:25
Casus Brunson serbest kalmasaydı Trump bunu yapacaktı

ABD'li basın kuruluşu ABC News, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalı Papaz Andrew Brunson'ın serbest kalmaması durumunda tüm Amerikan diplomatların Türkiye'den çekilmesi yönünde bir plan hazırladığını yazdı.

ABC News'un isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde Trump'ın 60 günlük süre içinde Türkiye'den tüm ABD personelinin çekilmesini istediği belirtildi.

ABD'li yetkililer planın Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye üzerinde baskı kurulması için hazırlandığını ifade etti.

"Geride hiçbir personel kalmayacak"

ABC News'a konuşan bir yetkili "Bir ara Türkiye ile ilişkilerin kıyamet günü gibi bir çökmeye uğrayacağı korkusunu yaşadık. Hazırlanan plan Türkiye'deki maslahatgüzarın 'geride hiçbir personel kalmayacak' mesajını gönderilmesiyle harekete geçecekti" dedi.

Haberde bu tür bir planın daha önce ABD'nin hiçbir NATO müttefiki için düşünülmediğine de işaret edildi.

Haberde plan, Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye üzerinde baskı kurmaya yönelik seçeneklerden birisi olarak niteleniyor ve Washington'un üzerinde çalıştığı diğer seçenekler arasında Türk iş dünyasına ve yetkililere yönelik yaptırımların artırılmasının da olduğu ifade ediliyor.

Bu planların Brunson'un 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılmaması durumunda yürürlüğe konulmasının kararlaştırıldığı da belirtiliyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 15:25
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. Brunson

YORUM YAZ

  • mevlütmevlüt52 dk önce
    elinizden geleni yapınn...gavurlar...
  • halil45halil451 sa önce
    artik dünya deyisti, bir adam icin bir ülkeyi yakmaya hazirlar, lami cimi yok. ben diyorum türkiye bu duruma alismasi lazim öyle brunson gibi deniz yücel gibi adamlari hemen yurt disi yapacaksin.
  • ŞÜKRÜ MERCANŞÜKRÜ MERCAN2 sa önce
    Nede güzel olurdu .Bütün düşmanlarımız yurdumuzu terk etmiş olurdu ve çok mutlu olurdum. Ülkemde bir tane dahi yabancıya tahammül edemiyorum.Güvenmiyor ,sevmiyor ve iğreniyorum.Onları sevenleri övenleri onları destekleyenleride sevmiyorum.
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