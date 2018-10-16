ABD'li casus Brunson için savcılık istinafa gidiyor!

Türkiye ve ABD arasında krize neden olan ABD’li casus rahip Andrew Craig Brunson, 12 Ekim’de tahliye edilmişti. Brunson’a mahkeme tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verilmişti. Ancak Brunson’a verilen kararın bozulması için istinafa başvurulacak.

Savcı istinaf mahkemesine gidecek

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Savcısının ABD’ye giden Brunson için kararın usul ve yasalara aykırı hususları içermesi gerekçesiyle istinaf mahkemesine gideceği öğrenildi. Öte yandan istinafın gerekçeli kararın ulaşmasının ardından yapılacağı öğrenildi.