ABD'li casus Brunson için savcılık istinafa gidiyor!
ABD’li casus Andrew Craig Brunson’ın tahliyesinin ardından duruşmanın Cumhuriyet savcısı, kararı istinafa götürecek.16 Ekim 2018 Salı 11:07
Türkiye ve ABD arasında krize neden olan ABD’li casus rahip Andrew Craig Brunson, 12 Ekim’de tahliye edilmişti. Brunson’a mahkeme tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verilmişti. Ancak Brunson’a verilen kararın bozulması için istinafa başvurulacak.
Savcı istinaf mahkemesine gidecek
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Savcısının ABD’ye giden Brunson için kararın usul ve yasalara aykırı hususları içermesi gerekçesiyle istinaf mahkemesine gideceği öğrenildi. Öte yandan istinafın gerekçeli kararın ulaşmasının ardından yapılacağı öğrenildi.
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