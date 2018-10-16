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ABD'li casus Brunson için savcılık istinafa gidiyor!

ABD’li casus Andrew Craig Brunson’ın tahliyesinin ardından duruşmanın Cumhuriyet savcısı, kararı istinafa götürecek.

16 Ekim 2018 Salı 11:07
ABD'li casus Brunson için savcılık istinafa gidiyor!

Türkiye ve ABD arasında krize neden olan ABD’li casus rahip Andrew Craig Brunson, 12 Ekim’de tahliye edilmişti. Brunson’a mahkeme tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verilmişti. Ancak Brunson’a verilen kararın bozulması için istinafa başvurulacak.

Savcı istinaf mahkemesine gidecek

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Savcısının ABD’ye giden Brunson için kararın usul ve yasalara aykırı hususları içermesi gerekçesiyle istinaf mahkemesine gideceği öğrenildi. Öte yandan istinafın gerekçeli kararın ulaşmasının ardından yapılacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:07
  1. İzmir
  2. Türkiye
  3. ABD
  4. Andrew Craig Brunson

YORUM YAZ

  • LÜTFİLÜTFİ48 dk önce
    Adam Amerikaya gitti.Zekamızla alay etmeyin lütfen.
  • h.ünlüerh.ünlüer1 sa önce
    artık bizi mi kandırıyorsunuz yoksa amerikayı mı yoksa kendinizi mi kandırıyorsunuz anlamadık. Ama emin olunan tek şey var artık o da "size güvenmemek"!
  • zeki aksuogluzeki aksuoglu1 sa önce
    kuş uctu hepsi faso fiso bundan sona herşey göz boyama yaşasın türk yargısı
  • vedatvedat1 sa önce
    adamın amerikaya gittiğinden haberleri yok galiba
  • t.şahint.şahin1 sa önce
    kime neyi inandıracaksınız.arkasın dan isterseniz 40 yıl hapis verin..ömür boyu verin..havaya kurşun sıkmak gibi bir şey....geri getirip yeniden yargılaya bilecek misiniz.kimi kandırıyorsunuz...
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