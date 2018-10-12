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Kaçışa ramak kaldı! Casus Brunson havalimanı yolunda!

ABD'li Rahip Brunson'ın evinden ayrılarak, havalimanına gittiği öğrenildi.

12 Ekim 2018 Cuma 21:47
Kaçışa ramak kaldı! Casus Brunson havalimanı yolunda!

ABD'li Rahip Brunson, evinden ayrılarak, havalimanına gidiyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:47
  1. Andrew Brunson

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  • mevlütmevlüt6 dk önce
    bu gavuru salmayın....kesinlikle salmayın...
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