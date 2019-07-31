0553 313 94 23

Caster Semenya'ya mahkemeden kötü haber

- İki olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan kadın atlet Semenya, Katar'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 800 metrede yarışamayacak

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:30
Caster Semenya'ya mahkemeden kötü haber


ANKARA (AA) - İsviçre Federal Mahkemesi, askıya aldığı Güney Afrikalı kadın atlet Caster Semenya'nın 800 metrede yarışmasını engelleyen kadın sporcularda testosteron hormonu sınırlamasına yönelik kural değişikliğini tekrar yürürlüğe koydu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, geçen ay askıya alınan kadın sporcularda testosteron hormonu sınırlamasına yönelik kural değişikliğinin, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) ile yapılan görüşmenin ardından yeniden gözden geçirildiği belirtildi.

Alınan kararla söz konusu kural değişikliğinin geçici olarak yeniden kabul edildiği, konu hakkındaki nihai kararın ise tarafların bir kez daha dinlenmesinin ardından alınacağı ifade edildi. IAAF ise İsviçre Federal Mahkemesi'nin son kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Bu kararla kariyerinde dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan Güney Afrikalı Caster Semenya'nın 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre kategorisinde yarışma ihtimali ortadan kalktı.

IAAF, geçen yıl yaptığı kural değişikliği ile testosteron hormonu yüksek kadın sporcuların 400 ile 1600 metre arası yarışlara ancak hormon seviyesini düşüren ilaçlar kullanması halinde izin verileceğini duyurmuştu.

Cinsel ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle uzun süre tartışılan bu kural değişikliğinin ardından, testosteron hormonu yüksek sporcular arasında yer alan ve ilaç kullanmayı reddeden 28 yaşındaki Semenya'nın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itirazı, kabul edilmemişti. Güney Afrikalı atletin son olarak İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz ise geçen ay kabul edilerek söz konusu kural değişikliği askıya alınmıştı.

Semenya, 800 metre kategorisinde iki olimpiyat (2012 Londra, 2016 Rio) ve üç dünya (2009 Berlin, 2011 Daegu, 2017 Londra) şampiyonluğu elde etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:30
  1. 800 metre
  2. Caster Semenya
  3. testosteron hormonu sınırlaması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sberbank'tan DenizBank’ın satışından 22,7 milyar rublelik kar
    1. Sberbank'tan DenizBank’ın satışından..
    2. Çin’de sel felaketinden yüz binlerce..
    3. Sakarya-Türkiye MTB Şampiyonası'na doğru
    4. Sivas Belediyespor, Onur Uslucan’ı..
    5. Aktaş, stratejiyi muhtarlarla..
    6. Şampiyon ekipten Vali Ayhan’a ziyaret
    7. Cinayet zanlıları 18 aylık çalışmayla..
    8. Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 4..
    9. Teniste çalışmalar tam gaz
    10. Eski AK Partili isim tarafını belli..
    11. E-5 kenarında çıkan yangın sürücülere..
    12. Fırat Nehri'nde kaybolan kişiyi arama..
    13. Engelsiz mobil eğitim projesi
    14. Sungurlu’nun sesi gazetesi 50 yaşında
    15. FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna..
    16. “Sürücü Seyahat Karnesi” sosyal..
    17. İtalyan sahil güvenlik gemisine..
    18. Uzmanı uyardı: "Kurbanlık hayvanlar..
    19. Başkan Özcan; “Siyaset değil, hizmet..
    20. Başdeğirmen’den, TMSF Genel Merkezinde..
    21. Başkan Mızraklı’dan yaz spor..
    22. AK Parti’den İHA’ya ziyaret
    23. TEM Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı
    24. Yemen'de Husilere bağlı mahkemeden 2..
    25. Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan..
    26. CHP’li Gökçel ve Antmen’den Başkan..
    27. Başkan Çınar çocuklarla birlikte çizgi..
    28. "Su meselesi Türkiye ile..
    29. Mama kabına beton döktüler
    30. Sağlık çalışanları hastanede bıçaklı..
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"