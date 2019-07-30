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CAS'ın, Trabzonspor'un başvurusunu reddetmesi

- Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu:- "Gerçekten kendi bültenlerinde temiz futbol adına Trabzonspor'u örnek gösteren, verdiğimiz 7-8 yıllık mücadeleyi örnek olarak anlatan CAS'ın bu kararını anlamakta güçlük çekiyorum"

30 Temmuz 2019 Salı 15:18
CAS'ın, Trabzonspor'un başvurusunu reddetmesi


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS), Trabzonspor'un 2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı başvuruyu reddetmesiniyle ilgili olarak, söz konusu kararı anlamakta güçlük çektiğini söyledi.

Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CAS'ın kararına tepkisini dile getirerek, "Gerçekten kendi bültenlerinde temiz futbol adına Trabzonspor'u örnek gösteren, verdiğimiz 7-8 yıllık mücadeleyi örnek olarak anlatan CAS'ın bu kararını anlamakta güçlük çekiyorum. Adaletsiz bir kurum olduklarını bir kez daha ortaya koydular." diye konuştu.

Karara çok şaşırdığını aktaran Bülbüloğlu, "Çünkü bir karar merci değildi. Bizim CAS'a gitme sebebimiz; FIFA'nın disiplin komitesi bizim kararımızı alsın incelesin, gerekli şeyi o baksın diyeydi. Bunu bile yapmayan bir kurum orası." ifadelerini kullandı.

Önder Bülbüloğlu, bundan sonraki süreçle ilgili olarak, "FIFA, UEFA nezdinde önümüzü kapattı tamamen. Artık İsviçre yerel mahkemeleri belki ama onu değerlendirmemiz lazım avukatlarla ve başkanla." şeklinde görüş belirtti.


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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:18
  1. CAS kararı
  2. Futbol
  3. Önder Bülbüloğlu
  4. Trabzonspor

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