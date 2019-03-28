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CASE, paletli ekskavatör serisinden CX500C, 25. MARBLE İzmir Fuarı'nda

CASE İş Makineleri Direkt Satış Grup Müdürü Boğaç Ertekin:- "CASE, ürünlerinin tamamında, iş makinelerinin kullanıldığı zorlu saha çalışmalarında ihtiyaç duyulan yüksek performans, güç, dayanıklılık ve güvenlik özelliklerini bir arada sunuyor"

28 Mart 2019 Perşembe 14:10
CASE, paletli ekskavatör serisinden CX500C, 25. MARBLE İzmir Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - CASE, paletli ekskavatör serisinin en yenisi CX500C ile 25. MARBLE İzmir Fuarı'nda yer aldı.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, mermer sektörünün beklentilerini fazlasıyla karşılayacak olan CASE C serisi paletli ekskavatörlerin en yenisi CX500C, fuarda ilk kez tanıtılıyor.

175 yılı aşan köklü geçmişiyle, dünya iş makineleri sektörüne pek çok ilki kazandıran CASE, 27-30 Mart'ta İzmir’de bu yıl 25'incisi düzenlenen 25. MARBLE İzmir Fuarı'nda ziyaretçilerini karşılıyor.

Doğal taş sektörünün en önemli buluşmalarından olan 25. MARBLE İzmir-Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda CASE, C serisi paletli ekskavatörlerinin en yenisi olan CX500C serisini kullanıcıların beğenisine sunuyor. CASE’in tanıtım alanına gelen ziyaretçiler, aynı zamanda yeni makine alımlarında kendilerine sektörün en cazip faiz oranlarıyla sunulan fırsatlarla birlikte satış sonrası servis ve yedek parça kampanyaları hakkında da bilgi alabiliyorlar.


- CASE'den iş makineleri ihtiyaçları için zengin ürün gamı ve cazip kampanyalar



Açıklamada görüşlerine yer verilen CASE İş Makineleri Direkt Satış Grup Müdürü Boğaç Ertekin, CASE’in Türkiye’de TürkTraktör’ün iş makinaları alanındaki seçkin ve köklü markası olarak tüketicilerle buluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya doğal taş sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan 25. MARBLE İzmir-Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda bir kez daha CASE’in üstün özellikli ürün yelpazesiyle bulunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. CASE, ürünlerinin tamamında, iş makinelerinin kullanıldığı zorlu saha çalışmalarında ihtiyaç duyulan yüksek performans, güç, dayanıklılık ve güvenlik özelliklerini bir arada sunuyor. Değişen ihtiyaçlara göre de yeni ürünleriyle ürün gamını büyütmeye devam ediyor. Bu önemli fuarda, mermer sektörünün ihtiyacına yönelik C serisi paletli ekskavatörleri olan CX500C serisinin ilk tanıtımını yapıyoruz. Zorlu saha çalışmaları için tasarlanmış CX500C ile kullanıcılara, dayanıklılık, yüksek performans, yakıt verimliliği ve konforu maksimum seviyede tutan bir ürün sunuyoruz."

Ertekin, fuarda aynı zamanda ziyaretçileri farklı kampanyalarla da karşıladıklarını vurgulayarak, "Bu kampanyalarımızı oluştururken yeni makine alımı yapmak isteyenlere sektörün en cazip faiz oranlarını sunarken; satış sonrası ihtiyaçlar için de uygun alternatifler oluşturduk. Servis ve yedek parça tarafında çok cazip koşullarla oluşturduğumuz kampanyalarla ziyaretçilerimizi karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Performans, üretkenlik, yakıt tüketimi ve satış sonrası hizmetleri bir arada değerlendirerek genel işletim maliyetine odaklanan CASE, Ankara, İzmir ve Gebze’de bulunan bölge müdürlükleri başta olmak üzere Adana, Antalya, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Konya, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak’taki yetkili servisleri ile yaygın bir ağa sahip. Sektörün en büyük yedek parça deposuna sahip olmamıza ve donanımlı servislerimizle sunduğumuz satış sonrası hizmetlerimize ek olarak; çağrı merkezimizle müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine kapsamlı bir şekilde cevap veriyoruz. Ürünlerimize duyduğumuz güvenin bir göstergesi olarak da sektörde fark yaratan 1 yıl sınırsız saat garanti sunuyoruz. Tüm sektörü 30 Mart’a kadar fuara davet ediyoruz."


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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:10
  1. 25. MARBLE İzmir Fuarı
  2. case

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