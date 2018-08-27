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Casado'dan 'Sarraf' itirafı: Evet rüşvet aldım!

ABD'de İran yaptırımlarını delmekten tutuklu bulunan iş adamı Rıza Sarraf'ın rüşvet verdiğini iddia ettiği gardiyan Victor Casado'nun, daha önce "rüşvet almadığı" şeklindeki ifadesini değiştirerek, Sarraf'tan rüşvet aldığını itiraf ettiği öğrenildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:15
Casado'dan 'Sarraf' itirafı: Evet rüşvet aldım!

New York Güney Bölgesi Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada,  gardiyan Casado'nun hakim karşısında hakkında yapılan suçlamaları kabul ettiği  belirtildi.

Casado, daha önceki ifadesini değiştirerek, Sarraf'tan farklı  kerelerde toplam 50 bin dolarcivarında rüşvet aldığını ve Sarraf için  Metropolitan Hapishanesine (MCC) alkol, cep telefonu ve bazı vitaminler dahil  birçok maddeyi soktuğunu itiraf etti.

Rıza Sarraf, geçen yıl duruşmalar sırasında tutuklu bulunduğu  cezaevindeki bir gardiyana, cep telefonu ve alkol karşılığında Türk avukatı  vasıtasıyla, yaklaşık 45 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etmişti.

İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para  aklamak gibi suçlar atfedilen Sarraf, Mart 2016'da ABD'de tutuklanmıştı. Davanın  başlamasına kısa bir süre kala ise Sarraf kendisine yöneltilen suçlamaları kabul  etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:15
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