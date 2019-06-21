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Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 13 Temmuz'da yapılacak

Alımlarda sağlık şartlarını geçen adaylar için yazılı sınavlar 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek

21 Haziran 2019 Cuma 14:46
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 13 Temmuz'da yapılacak

ANKARA (AA) - Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımlarında sağlık şartlarını geçen adaylar için yazılı sınavlar 13 Temmuz Cumartesi saat 09.00 ve 14.00'te yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019/1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihlerinde şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar için sınav tarihi ve saatleri belirlendi.

Buna göre, 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında müracaatları alınan adaylar 13 Temmuz Cumartesi günü 09.00'da, 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında müracaatları alınan adaylar ise aynı gün 14.00'te sınava girecek.



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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:46
  1. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı
  2. EGM

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