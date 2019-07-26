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Çarşı ve mahalle bekçileriyle sokaklar daha huzurlu

Çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasından sonra hırsızlık başta olmak üzere mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2019'un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü - Aynı dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir’de evden hırsızlık olaylarında günlük ortalama olay sayısında yüzde 16 düşüş kaydedildi- Bekçilerin çalışmasıyla bin 372 hırsızlık olayına müdahale edildi, 870 kayıp bulundu, kaybolan 313 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi, 12 bin 648 aranan kişi yakalandı- Ülke genelinde 21 bin 349 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor. Bu sayı 8 bin alımı devam eden çarşı ve mahalle bekçisi ile 30 bine çıkarılacak

26 Temmuz 2019 Cuma 10:09
Çarşı ve mahalle bekçileriyle sokaklar daha huzurlu

ANKARA (AA) - Çarşı ve mahalle bekçileri sayesinde hırsızlık başta olmak üzere mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2019’un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşerken İstanbul, Ankara ve İzmir’de evden hırsızlık olaylarında günlük olay sayısında yüzde 16 düşüş kaydedildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çarşı ve mahalle bekçileri geceleri yaya devriye göreviyle suçun önlenmesi, şüphelilerinin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin sağlanması için etkin bir şekilde görev yapıyor.

2016 yılı Haziran ayı itibarıyla İstanbul, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin ve Hakkari olmak üzere 6 ilde yeni çarşı ve mahalle bekçilerinin alımına başlandı, geçen yılın ikinci yarısında 20 ilde, bu yıl ise ülke genelinde çarsı ve mahalle bekçiliği sistemi yaygınlaştırıldı.

Ülke genelinde 21 bin 349 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor. Bu sayı, alımı devam eden 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi ile 30 bine çıkarılacak.


- Bekçiler, 11 milyon 703 bin 894 kişiyi sorguladı

Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışmalarıyla, 2018 yılı Eylül ayından bugüne, 11 milyon 703 bin 894 kişi sorgulandı, 27 bin 921 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Bekçilerin çalışmasıyla bin 372 hırsızlık olayına müdahale edildi, 870 kayıp bulundu. Kaybolan 313 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi, 12 bin 648 aranan kişi yakalandı.

Geçen yılın ilk 6 ayı ile bu yılın ilk 6 ayında ülke genelinde asayiş olayları değerlendirildiğinde, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 10’luk düşüş, olayların aydınlatma olaylarında ise yüzde 3.3'lük artış sağlandı. Özellikle aynı dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir’de evden hırsızlık olaylarında günlük ortalama olay sayısındaki düşüş yüzde 16’yı buldu.


- Bekçiler için "Huzurlu Sokaklar, Güvenli Türkiye" videosu hazırlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Huzurlu Sokaklar, Güvenli Türkiye" sloganıyla bekçileri tanıtıcı bir video hazırladı.

Hazırlanan videoda çarşı ve mahalle bekçilerinin ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 1966 yılından bu yana görev yaptığı belirtildi.

Suçun önlenmesi için gece boyunca yaya devriye olarak görev yaptıkları ifade edilen videoda, suçun önlenmesi, meydana gelen suçun şüphelilerinin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin düzenli bir şekilde sağlanması konularında etkin bir şekilde görevlerini yerine getiren bekçilerin genel kolluğa yardımcı silahlı bir kuruluş olduğu ifade edildi.

Videoda, çarşı ve mahalle bekçilerine, Polis Akademisi Başkanlığının nitelikli eğitici kadrosu tarafından, taşıdıkları teçhizatın kullanımı, olaylara müdahale etmeleri gereken durumlarda kullanacakları unsurlar hakkında teorik ve uygulamalı olarak eğitimler verildiği kaydedildi.

Bekçilerin, kişilerin can ve mal güvenliğini sağladıkları, uyuşturucu satılan, yapılan ve kullanılan yerleri, kumar oynatılan mekanları tespit edip genel kolluğa bildirdikleri belirtilen videoda ayrıca çarşı ve mahalle bekçilerinin 2559 sayılı "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu" kapsamında bedeni güçten başlayarak kademeli olarak silah ve cop kullanabildikleri belirtildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:09
  1. Asayiş
  2. Çarşı ve Mahalle Bekçileri
  3. huzur
  4. İçişleri Bakanlığı

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