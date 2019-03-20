Çarşı ve mahalle bekçileri oto hırsızını suçüstü yakaladı

Bitlis’te bir aracın teybini çalan hırsız, suçüstü yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 5 Mart 2019 tarihinde göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçilerinin 20 Mart 2019 günü saat 05.00 sıralarında Hersan Mahallesi’nde görev yaptıkları esnada, bir araç içerisinde R.A. isimli şüpheliyi aracın teybini sökerken suçüstü yakaladıkları belirtildi. Açıklamada, “Olay ile ilgili yakalanan R.A. isimli şüpheli ile ilgili yapılan incelemede, 12 Mart 2019 tarihinde yine bir araçtan laptop çaldığı tespit edilmiştir. R.A. isimli şüpheli, her iki otodan hırsızlık suçuyla ilgili adli mercilerce tutuklanmıştır. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.