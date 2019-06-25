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Çarşı ve mahalle bekçi yazılı sınavı ne zaman? Bekçi sınav giriş yerleri 2019

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımları son dakika yazılı sınavı tarihi ilan edildi. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır. Sınav tarihi, günü ve saati: 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, saat 09.00. Bekçilik yazılı sınavı nerelerde yapılacak? Bekçi alımı yazılı sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

25 Haziran 2019 Salı 11:36
Çarşı ve mahalle bekçi yazılı sınavı ne zaman? Bekçi sınav giriş yerleri 2019

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımları son dakika yazılı sınavı tarihi ilan edildi. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır. Sınav tarihi, günü ve saati: 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, saat 09.00. Bekçilik yazılı sınavı nerelerde yapılacak? Bekçi alımı yazılı sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Bekçi yazılı sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı neredeler yapılacak? Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas’da yapılacak. 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, saat 09.00

- Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

- Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

- Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

- Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan, nüfus cüzdanları nüfus müdürlüklerince alınan adaylar, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

- Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

- Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır. Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

• Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Bekçi alım yazılı sınavı detayları için tıklayınız

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav duyurusu için tıklayınız

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:36
  1. Batman
  2. Sivas
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Gaziantep
  6. Erzurum
  7. Elazığ
  8. Ankara
  9. Çarşı ve mahalle bekçi yazılı sınavı ne zaman?
  10. Bekçi sınav giriş yerleri 2019
  11. Bekçilik sınavı ne zaman saat kaçta?
  12. 2019 Bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
  13. Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2019?
  14. Bekçilik sınav giriş yerleri
  15. Bekçilik sınavı hangi illerde?
  16. Bekçilik yazılı sınav merkezleri ve sınav tarihleri belli oldu
  17. Bekçilik sınav giriş belgesi

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