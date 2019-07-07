Çarşı-pazar gezip vatandaşları dolandırıcılara karış uyardılar

Mersin’de polis ekipleri pazar yerlerindeki alış veriş için gelen vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyararak, bilgilendirici broşür dağıttı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, suç tekniklerinin gelişenteknoloji ile birlikte değişim gösterdiği, dolandırıcılık suçunun da bu süreçteetkilenen suç türlerinden birisi olduğu belirtildi. Her geçen gün yeni bir yöntemleinsanları aldatmaya çalışan dolandırıcılara karşı, vatandaşın bilinçlendirilmesineihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Toplum Destekli PolislikŞube Müdürlüğü ekiplerince, merkez ilçelerinde bulunan pazarlara alışverişe gelenvatandaşların dolandırıcılık konusunda bilgilendirildiği, uyarıcı broşürler dağıtıldığıkaydedildi.

Dağıtılan broşürlerde cep telefonları aracılığıyla yapılan dolandırıcılığın iki türlüolduğu, vatandaşları telefon ile arayarak kendilerini ’polis, savcı, banka görevlisi,sigorta yetkilisi’ gibi tanıtan dolandırıcıların, terör örgütleri ile bağlantılı olduklarınıiddia edip korkutarak para talep ettikleri vurgulandı. Ayrıca farkı firmalarınpromosyon amaçlı yaptığı kampanyaları konu alan ’ödül kazanıldığı’ şeklinde, kontörya da para talebinde bulunulduğu da anlatılarak, böyle bir durumla karşılaşıldığında’155 Polis İmdat’ hattının aranması ya da en yakın emniyet birimine müracaattabulunulması istenildi.