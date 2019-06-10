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Çarşamba’ya 4 milyon liralık içme suyu yatırımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, Çarşamba ilçesi Yeşildere Mahallesi’nin içme suyu sorunun çözüldüğünü söyledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:16
Çarşamba’ya 4 milyon liralık içme suyu yatırımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, Çarşamba ilçesi Yeşildere Mahallesi’nin içme suyu sorunun çözüldüğünü söyledi.


Çarşamba ilçesi Yeşildere Mahallesi içme suyu projesinin 4 milyon lira mal oluğunu belirten Fatih Yıldız, “Bu proje kapsamında 55 kilometre içme suyu şebeke hattı döşendi. Projenin geçici kabulü geçtiğimiz günlerde yapıldı. Abone işlemlerine başlandı. Bölgedeki vatandaşlarımız başvuru yaptıklarında abonelik işlemleri yapılmaktadır” dedi.


İlçelerin, kırsal kesimlerindeki mahallelerinin içme suyu sorununu çözmeye kararlı olduklarına dikkat çeken Fatih Yıldız, “Kırsal kesimde yer alan mahallelerin içme suyu sorununu ne pahasına olursa olsun çözeceğiz. Çarşamba ilçesinin kırsal kesiminde yer alan, Yeşildere Mahallesi de uzun yıllardır içme suyu sıkıntısı çekiyordu. Yeşildere Mahallesi’nin içme suyu sorununu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in de katkıları ile çözdük” diye konuştu.


Projeyi 1 yıl içinde tamamladıklarını kaydeden Yıldız, şunları söyledi:


“Bu proje kapsamında 5 adet 30 metreküp ile 2 adet 50 metreküp olmak üzere toplamda 7 adet içme suyu deposu yapıldı. Ayrıca sondaj binası ve terfi merkezi inşaatları da tamamlandı. Projenin, inşaatı ve içme suyu şebeke hatları da 1 yıl içinde tamamlandı. Tek hedefimiz kırsal kesimdeki mahallelerin içme suyu sorunu tamamen çözmektir.”

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:16
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