Çarşamba’da ücretsiz otobüs turu Samsun’un Çarşamba ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından üstü açık otobüsle Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’na ücretsiz turların başladığı belirtildi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından üstü açık otobüsle Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’na ücretsiz turların başladığı belirtildi.

İlçede bulunan Delta Park AVM’den her gün 10.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 ve 20.00 saatlerinde Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’na hareket edeceği açıklanan otobüsün, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’ndan ise 11.00 - 13.00 - 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00 saatlerinde Delta Park AVM’ye hareket edeceği kaydedildi.

İlçede bulunan Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’nın güzelliklerine erişiminde vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla bu uygulamanın başlatıldığını ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan otobüs turumuzun Çarşambalı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diler, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ederim” dedi.

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