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Çarşamba’da protokol bayramlaştı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde protokol üyeleri bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

04 Haziran 2019 Salı 10:59
Çarşamba’da protokol bayramlaştı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde protokol üyeleri bayramlaşma töreninde bir araya geldi.


Çarşamba ilçesinde Ramazan Bayramı münasebetiyle Göl Restoran’da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma törenine Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, mülki ve idari amirler, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda ile dernek başkanları ve mahalle muhtarları katıldı. Program, protokolün bayramlaşmasıyla son buldu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:59
  1. doğa

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