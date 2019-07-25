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Çarşamba’da mevsimlik tarım işçileri konuşuldu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda mevsimlik tarım işçileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:54
Çarşamba’da mevsimlik tarım işçileri konuşuldu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda mevsimlik tarım işçileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.


Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı başkanlığında mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin konaklama, barınma, kreş çağındaki çocukların dini ve milli eğitim konuları ile alakalı toplantı Çarşamba Ticaret Borsası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


Programda ilk olarak mevsimlik işçiler ile alakalı İŞKUR Araştırma Görevlisi Ayhan Keleş bilgilendirme yaptı. Yapılan bilgilendirme sonrasında soru-cevap şeklinde devam eden programda, toplantı komisyon başkanı Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı konu hakkında ilçe ziraat odaları başkanlarının görüş ve düşüncelerini dinledi.


Çarşamba Ticaret Borsası Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı’nın yanı sıra Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, Salıpazarı Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özalil, İŞKUR Samsun Araştırma Görevlisi Ayhan Keleş, SGK Çarşamba Şube Müdürü Mehmet Acar, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları başkanları katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:54
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