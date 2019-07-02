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Çarşamba’da ‘halk günü’

Samsun’un Çarşamba Belediyesinde gerçekleştirilen ‘halk günü’ne, ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:07
Çarşamba’da ‘halk günü’

Samsun’un Çarşamba Belediyesinde gerçekleştirilen ‘halk günü’ne, ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.


Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ın gerçekleştirmeye başladığı halk günü, Çarşambalıların adeta akınına uğradı. Başkan Halit Doğan, halk gününe ilişkin yaptığı açıklamasında, “Çarşambamız ile ilgili tüm görüş ve önerileri artık halkımızla paylaşabiliyoruz. Vatandaşlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Beklentilerimizden daha yoğun talep ve vatandaşımızın ilgi göstermesi bizleri daha da sevindirdi. Çözüm odaklı uygulama da halkımızın daha rahat ve hızlı şekilde sorun ve sıkıntılarını çözmek, kendileri ile belediye başkanının yakın temasını sağlamak büyük sevinç oluşturuyor. Bu nedenle acil ve özel sıkıntılar olmadığı sürece bu uygulamamız her hafta sürecek. İnanıyorum ki vatandaşlarımız da sorunlarının çözümünde bu uygulama ile bizlere daha kısa sürede ulaşıp çözüme kavuşan sıkıntıları ile bizlerle birlikte hizmete katkıda bulunacaklardır. Halkımıza ilgilerinden dolayı bir kere daha teşekkür ediyor, gelecek haftalarda da aynı şekilde katılımları bekliyoruz. Biz onlara hizmet için buradayız" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:07
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