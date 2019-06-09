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Çarşamba’da ekmek artık 1.25 TL

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Ramazan Bayramı’nın ardından ekmek fiyatlarında artış yaşandı.

09 Haziran 2019 Pazar 16:55
Çarşamba’da ekmek artık 1.25 TL

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Ramazan Bayramı’nın ardından ekmek fiyatlarında artış yaşandı. 1 TL’den satılan 200 gram ekmek fiyatı 8 Haziran 2019 tarihi itibariyle artık 1.25 TL’den satılacak.


Çarşamba ilçesinde ekmek fiyatlarında yaşanan yüzde 25’lik artış, 8 Haziran 2019 tarihi itibariyle ilçedeki tüm fırınlar ve unlu mamul satışı yapan işletmelerde geçerli oldu.


Ekmek fiyatlarındaki zam hakkında açıklamalarda bulunan Çarşamba Fırıncılar Odası Başkanı Esat Akkaya, yapılan zammın geçen yıldan yapılmak istendiğini ancak yetkili bakanlıkça gerekli izni alamadıklarını söyledi. Başkan Akkaya, “Ekmek fiyatına yapılan bu zammı geçen sene yapacaktık. Ama Ticaret Bakanlığı onay vermemişti. Bilindiği gibi Samsun’da bugün ekmek fiyatı 1.50 TL. Bizde 1.25 yaptık. Samsun’daki 17 ilçenin hemen hemen 10 tanesi ekmek fiyatını 1.25 TL yaptı. 1 TL’den satan ilçelerinde yakın zamanda fiyatta artışa geçeceğini öğrendik. Fiyatlarda cüzi bir artış yaptık. Fırıncı esnafının rahat edebilmesi için ekmeğin fiyatının 1.50 TL olması gerekir. Ama her eve ekmek girdiği için bu durumu kabullenmeliyiz" dedi.


Yapılan zam sonrası Çarşamba’da 200 gram ekmek 1,25 TL’den, 400 gram ekmek 2.50 TL, 600 gram ekmek 3.75 TL’den, 800 gram ekmek 5.00 TL’den ve 1000 gram ekmek ise 6.25 TL’den satılacak.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:55
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