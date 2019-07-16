0553 313 94 23

Çarşamba’da ‘15 Temmuz’ etkinliği

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü" nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

16 Temmuz 2019 Salı 09:28
Çarşamba’da ‘15 Temmuz’ etkinliği

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü" nedeniyle etkinlikler düzenlendi.


15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 3. yıldönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü münasebetiyle Çarşamba Belediye Meydanı’nda vatandaşlar bir araya geldi. Akşam saatlerinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program şiir dinletileri ile devam etti. 15 Temmuz gecesine dair görüntülerin yer aldığı sunumların izlendiği programda daha sonra konuşmalara geçildi.


Halkın geniş katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı konuşmasında, “15 Temmuz 2016 gecesi olduğu gibi yine bu gecede bu meydanda bir araya gelmiş olmanın, bu nöbeti devam ettiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ örgütünün çeteleri tarafından milletimize sıkılan kurşunlarla, köprünün kesilmesiyle başlayan ve günün sabahında büyük oranda kontrol altına alınmış olan darbe girişimini hep beraber yaşadık. Yine aramızda Yaşar ve Selim kardeşlerimiz var. 15 Temmuz gecesinde gazi olan Çarşambamızın gururu evlatlarımız var. Çarşamba ilçemizde çok şükür o gece bir şey olmadı ama eğer olsaydı kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla gazi olmaya, şehit olmaya birer nefer olarak bu meydanı doldurmuştu. Allah o gece 251 kişiye şehit olmayı nasip etti. Halen tedavisi devam eden gazilerimiz varsa, Allah onların yardımcısı olsun ve şifalar versin. 15 Temmuz’u yaşadık. Bu ülkede, bu topraklarda, Müslüman Türk coğrafyasında, bizim tarihimiz hep kahramanlık destanları ile dolu. 15 Temmuz 2016 tarihi de bu kahramanlık destanlarından birisidir. Bu topraklarda yaşamaya devam ettiğimiz müddetçe, Müslüman Türk varlığından rahatsız olanlar içimizdeki, dışımızdaki hainlerle el birliği yaparak her zaman bize saldırabilirler. O yüzden nöbette olmaya, uyanık olmaya, akıllı olmaya gerek var. Her zaman meseleleri düşünerek, analiz etmekte fayda var. Türk milletinin korkacak hiçbir şeyi kalmamıştır. Yürüyecek çok yolumuz var. Güçlü bir Türkiye için çok çalışalım. Cumhurbaşkanımıza milletimize o gece ‘Sokağa çıkın’, diyerek meydanlara insanları çağırarak bu ülkenin yeni bir kurtuluş savaşına başkomutanlık yaptığı için şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Daha sonra halka hitaben konuşma yapan Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnettarlığımızı arz ediyorum. Türk milleti asker bir millettir. 3 sene önce 15 Temmuz günü vatandaşımız genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla hepsi meydanlara tankların önüne, tüfeklerin önüne, uçakların önüne dikilmiştir. Aramızda olan Yaşar ve Selim kardeşlerimiz var. Onlar milli iradeye nasıl sahip çıkılır, vatana millete nasıl sahip çıkılır, onları gösteren güzel bir örnektir. 15 Temmuz’a baktığımız zaman bunun bir demokrasi mücadelesi olduğunu, milletimizin iradesine sahip çıkma mücadelesi olduğunu biliyoruz. Demokrasiye ve yönetime sahip çıkıldığını görüyoruz. Darbelere baktığımız zaman hepsinin millet iradesine yönelik olduğunu görüyoruz. 15 Temmuz’dan sonra bizim demokrasimiz kazanmıştır. Biz burada milli iradeye sahip çıkarak, milli birlik ve beraberliğimize sahip çıktığımızı görüyoruz. Milletimiz burada böyle birlik-beraberlik olduğu müddetçe, hiçbir hain darbe girişimi fırsat bulamayacaktır. 15 Temmuz’da millet idaresi en güzel cevabı vermiştir” şeklinde konuştu.


Konuşmaların tamamlanması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla halka hitapta bulundu. İlahi dinletisi ile devam program saat 00.13 itibariyle tüm camilerde sala okunmasıyla birlikte son buldu.


Belediye Meydanı’ndaki programa ayrıca Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba Emniyet Müdürü Turgay Begen, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, mülki ve idari amirler, oda-dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:28
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kızılırmak’ta tatbikat yapan FETÖ üyeleri adliyeye sevk edildi
    1. Kızılırmak’ta tatbikat yapan FETÖ..
    2. Öğrencilerin yarı zamanlı..
    3. Burdur’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    4. İşte PKK'nın katlettiği Ayaz ve..
    5. Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    6. Hayvanlarını otlatmak için çıkan yaşlı..
    7. Banyo yapmak sağlık için neden bu..
    8. Binlerce mesleki eğitim merkezi..
    9. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    10. Oltayla 12 kiloluk sinarit yakaladı
    11. (Özel) Pendik’te yunusların denizdeki..
    12. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    13. Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9..
    14. MEB öğretmenleri, 40 bin çocuğun..
    15. Tedavi için geldiği Türkiye'de hayata..
    16. FETÖ’cü hainlere destek için..
    17. Saat Kulesi kale mescidinin minaresi..
    18. SSK, BağKur emeklisi maaşları son..
    19. Döviz kurları
    20. (Özel) Pendik’te motosikletli..
    21. Denizli'de otomobil sulama kanalına..
    22. İsrail hapishanesindeki bir Filistinli..
    23. Brent petrolün varili 66,77 dolar
    24. Bakkalı bıçakla tehdit edip parasını..
    25. Çarşamba’da ‘15 Temmuz’ etkinliği
    26. Yazın ruhuna yakışan harika bir..
    27. Binlerce kişi 15 Temmuz kortejinde..
    28. (Özel) Kozyatağı’nda motosiklet..
    29. (Özel)Taksim’de yayaya çarpan ticari..
    30. Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyor
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Erdoğan'a kin kusan Engin Özkoç'un Fetullah Gülen'in dizinin dibinde oturduğu ortaya çıktı
    Erdoğan'a kin kusan Engin Özkoç'un Fetullah Gülen'in dizinin dibinde oturduğu ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler