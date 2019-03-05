Çarşamba Devlet Hastanesi açıldı

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Eski Türkiye'de insanların sıkıntılar yaşadığı, yeni Türkiye'de ise insanların yakınlarını gözü arkada kalmadan bu yatırımlara emanet edebiliyorlar." dedi.

Çarşamba ilçesinde yapılan Devlet Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans sistemi ile açıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yaptığı konuşmada, hastanenin hayırlı olmasını diledi.

Hastane için emeği geçenlere teşekkür eden Karaaslan, "Özellikle 65. Dönem Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan'a teşekkür ediyorum. Eski Türkiye'de insanların sıkıntılar yaşadığı, yeni Türkiye'de ise insanların yakınlarını gözü arkada kalmadan bu yatırımlara emanet edebiliyorlar. Teşekkürlerin en büyüğünü ise Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ediyorum. Önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı'nın belediye başkanları ile birlikte ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Bugünden sonra da burada sağlık hizmetleri daha kaliteli olarak devam edecek." diye konuştu.

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ise yapılan yatırımın Çarşamba'ya hayırlı olmasını diledi.

Açılış programına Samsun Valisi Osman Çakmak, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı, Fuat Köktaş ve Yusuf Ziya Yılmaz, yetkililer ile vatandaşlar katıldı.







