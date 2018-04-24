Çarşaf giyen erkeğin üzerinden pompalı çıktı

Kent merkezinde Amas Yolu Niğde Evleri civarında kara çarşaf giyen şüpheli bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çevrede araştırma yapan polis, çarşaflı bir kişiyi durdurdu. Sorulara cevap vermek istemeyen ve gitmeye çalışan çarşaflının nafaka ödemediği için hakkında yakalama kararı bulunan Yahya Ş. olduğu ortaya çıktı. Polis, şüphelinin kara çarşafını çıkarınca üzerinde pompalı tüfek ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheli Yahya Ş., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



