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“Çarşafı çıkar, pardösünü al” diyen kaymakamdan bir skandal daha

Elazığ’ın Palu ilçesinde kaymakamlık yaptığı sırada “Çarşafı çıkar, pardösünü al” kampanyasıyla büyük tepki toplayan Gülihsan Yiğit, şu an görev yaptığı İzmir Menemen ilçesinde de yeni bir skandala imza attı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:13
“Çarşafı çıkar, pardösünü al” diyen kaymakamdan bir skandal daha

Elazığ’ın Palu ilçesinde kaymakamlık yaparken “Çarşafı çıkar, pardösünü al” kampanyasıyla büyük tepki çeken Gülihsan Yiğit'in 24 Haziran seçimlerine 10 gün kala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmeliğe riayet etmesi için bir yazı gönderdiği ortaya çıktı. Kamuda başörtü yasağı 2013 yılında kaldırılmasına rağmen Yiğit'in başörtüsüne yasak getiren eski yönetmeliğe göre verilmiş kararı yazısına eklemesi dikkat çekti.

MÜDÜRLÜĞE GÖNDERDİ

Yiğit'in İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği kararın detayları ve sonrasında yaşananlar şöyle: Kamuda kılık kıyafet yasağını protesto eden ve “okullara sakallı ve kravatsız olarak gidilmesi” yönünde sendika kararı alan Eğitim-Bir-Sen, ‘sivil itaatsizlik’ uygulaması başlattı. Siirt’in Merkez Türk Telekom Özel Eğitim Ortaokulu’nda öğretmen olan Cem Öz de, başörtüsü özgürlüğü için yapılan bu uygulamaya tepki olarak okula kısa pantolon ve çorapla geldi.

Bunun üzerine okul yönetimi 12 Mart 2015 tarihinde Öz hakkında tutanak tuttu. Siirt Valiliği de, 17 Mart 2015'te Öz için soruşturma izni verdi. Öz ise 24 Mart 2016'da verdiği savunmasında, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim-Sen) kamuda başörtüsü serbestliğine tepki olarak serbest kılık kıyafetle okula gidilmesi yönündeki eylemini gerekçe gösterdi. Öz, sendikal faaliyet kapsamında okula çorapsız geldiğini ifade ederek, hakkında açılan soruşturmanın reddine yönelik dava açtı.

YÖNETMELİK KARARDA

Mahkeme, mevzuatta belirlenen kılık kıyafet düzenine uymamanın kamu düzenini bozucu mahiyette olduğunu göz önünde bulundurarak, Öz’ün yaptığı başvuruyu reddetti. Öz, üst mahkeme olan İzmir Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi’ne itiraz etti. Üst mahkeme, kararında 25 Ekim 1982 tarih ve 17849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5/b maddesine yer verdi.

MAHKEME NEDEN MADDEYİ EKLEDİ?

Mahkeme söz konusu yönetmeliğin uygulanması gerektiğine hükmederken söz konusu maddede 2013 öncesi tüm yasakların bulunması mahkemenin kararıyla ilgili soru işaretlerine neden oldu. 8 Ekim 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kamuda başörtüsünü yasaklayan, ‘bina içinde ve görev mahalinde baş daima açık bulundurulur’ ibaresi kaldırılırken, mahkemenin yasak içeren yönetmeliği kararında kullanması dikkat çekti. Başörtüsü yasağının 2013 yılında kaldırıldığı, ancak söz konusu soruşturma ve dava sürecinin 2014 yılında başladığı mahkeme kararında yer alıyor.

KAYMAKAM GÖNDERDİ

Dairenin verdiği bu karar, ilginç bir şekilde İzmir Menemen Kaymakamlığı'nın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazdığı yazıda ortaya çıktı. Kaymakam Gülihsan Yiğit, Cem Öz hakkında verilen üç sayfalık kararı ekleyerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hitaben "karardaki kılık kıyafet yönetmeliğinin uygulanmasını içeren" bir yazı yazdı.

Okulların kapanmasına sadece iki gün kala 13 Haziran 2018 tarihinde yazılan yazının ardından seçimlere 4 gün kala 20 Haziran tarihinde bir yazı daha gönderen Kaymakam Yiğit, ilk yazıdaki mahkeme kararının yazıya sehven eklendiğini savundu.

SEHVEN GÖNDERDİM

Yeni Şafak’ın ulaştığı Kaymakam Gülihsan Yiğit, “Sözkonusu karar Cem Öz isimli bir öğretmenin davacı olduğu olayla ilgilidir. Başörtüsü meselesiyle alakası yoktur. Ancak söz konusu olayın davası, başörtüsü yasağının olduğu dönemde olduğu için, mahkeme kararında ‘başörtüsü yasağı’ yer almıştır. Biz de bu kısma dikkat etmeden evrakları gönderdik. 20 Haziran 2018 tarihli başka bir yazı yayımlayarak, kararın sehven gönderildiğini açıkladık” diye konuştu.

YASAKÇI ZİHNİYETİ HORTLATMA GİRİŞİMİ

Başörtüsü yasağının 2013 yılında kaldırıldığını hatırlatan Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, söz konusu yazı ile Bakanlar Kurulu kararının görmezden gelindiğini söyledi. Okulların kapanmasına iki gün kala ve üstelik seçim öncesinde, kılık kıyafet ile ilgili mahkeme kararını bahane ederek yasakçı zihniyeti hortlatmaya çalışıldığını kaydeden Bina, “Yürürlükten kaldırılan bir yönetmeliği yayınlayarak kendisini kanunların üstünde gördüğünü ortaya koydu. Yaptığı bu işlemlerle sendikaların eylem kararlarını da tanımadığını ifade ederek, demokrasinin en önemli saç ayağı olan sivil toplumu da görmezden gelmiş oldu” dedi. Bina, Gülihsan Yiğit’in yasağı yeniden geri getirmek gibi bir garabetin içine düştüğünü iddia etti.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 14:13
  1. Siirt
  2. İzmir
  3. Elazığ
  4. Milli Eğitim Müdürlüğü
  5. başörtüsü

YORUM YAZ

  • KürşatKürşat1 sa önce
    Ey ...... bey. Haddini aşma. Namusunla dur. Tesettür namustur şereftir haysiyyet tir. Hassasiyeylerimize dil ve el uzatma. Koruyabiliyorsan eğer kendi namusunu koru. Namus kavramın nedir tam olarak onuda bilmiyoruz ama.
  • hasanhasan18 dk önce
    Bu itlere milletin kesesinden maaş verenlere hakkımı helal etmiyorum.
  • DertliDertli1 sa önce
    Adam sanki fitne için programlanmış fırsatı bulunca program devreye giriyor... böyle meselelerde hassasiyeti olan bir hukumetin kaymakamı olarakhem de...
  • aliyaraliyar1 sa önce
    atın bunu görevden neyi bekliyorsunuzki.bu tiplere görev değişikliği dahi olmuycak.işine son verilecek.maaş katsıyısı düşürülecek.emekli maaşı dahi düşük verilecek.yok öyle vatandaşşın kılık kıyafeti ile uğraşmak.
  • ORHANORHAN1 sa önce
    Niye hala görevde bu şahıs!...
  • osman özkanosman özkan1 sa önce
    BÖYLE KAFASI KARIŞIK kalpleri hastalıklı tipleri kamudagörev başında tutmak vatan ve millete buyuk zararlar vermektedir.bu tipler derhal emekli edilmelidir
  • KurtKurt1 sa önce
    .... milletin çarşafı seni ne ilgilendirir?
  • AHMETAHMET43 dk önce
    Bütün bu olanlardan hükümetin haberi yok. T.C de kaymakamlık görevini yapacak başka hiç bir insan da yok demek ki.
  • Sorumlu İnsan.Sorumlu İnsan.47 dk önce
    İçişleri bakanlığımızın toplumu kaynaştıracak, manevi değerlerede sahip inançlı yöneticilerini, bekliyorum. Vatan,millet aşkı olan idarecilerini bekliyorum.
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