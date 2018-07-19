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Neye uğradığını şaşırdı! Çarşaf sipariş etti, kefen geldi

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kadın, televizyonda gördüğü reklamdan görerek verdiği çarşaf siparişinin ardından gelen paketi açınca şok oldu. Çarşaf bekleyen kadın, gelen metrelik kefenle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:07
Neye uğradığını şaşırdı! Çarşaf sipariş etti, kefen geldi

Torbalı ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki A.T. isimli kadın, geçtiğimiz hafta televizyon reklamlarında gösterilen çarşafları beğendi ve sipariş vermek istedi. Televizyondaki belirtilen numarayı arayan kadın, hemen sipariş için irtibata geçti. Telefonda görevli bir kişiyle konuşan kadın, ardında da istediği çarşafları anlatarak sipariş verdi. Kadın, bir süre sonra kurye aracılığıyla gelen paketi kapıda ödeme yaparak teslim aldı.

PAKETİ AÇINCA KEFENİ GÖRDÜ

Heyecanla paketi açan kadın, gördüğü manzara karşısında ise adeta şoka girdi. Çarşaf yerine metrelerce uzunluğunda bir kefen geldiğini gören kadın, daha sonrada televizyonda verilen numarayı aradı ancak herhangi bir muhatap bulamadı. İkinci bir şok yaşayan kadın, dolandırıldığını anlayınca tüketici hakem heyetine şikayette bulundu.

KEFEN GÖNDERECEKLERİNİ BİLSEYDİM...

Hakem heyetinden bilgi alan kadın, 14 gün içerisinde olayın sonuca ulaştırılmasını beklediğini söyledi. A.T. mağdur olduğunu ifade ederek, "Kimse televizyon programlarından ve internet üzerinden asla alışveriş yapmasın; çünkü göz göre göre aldatıyorlar. Ben rengarenk çarşaf siparişi verdim. Sadece çarşaf istedim. Kefen göndereceklerini ne bileydim. Bana teslim edilen düpedüz kefen. Onları Allah’a havale ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 12:07
  1. İnternet
  2. kefen

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