0553 313 94 23

CarrefourSA'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Üretici Pazarı

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu:-"Yüzde 36'sı kadın çalışanlardan oluşan bir marka olarak gücümüzü kadınlardan alıyor, kadın istihdamının artmasını temenni ediyoruz."

08 Mart 2019 Cuma 13:09
CarrefourSA'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Üretici Pazarı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın üreticilerin katılımıyla süt ürünlerinden organik içecek ve yiyeceklere kadar birçok ürünü Üretici Pazarı'nda müşterileriyle buluşturdu.

CarrefourSA, tohumdan yaş- sebze meyveye, yerli besiden balık ve deniz mahsüllerine kadar yerli üretime verdiği desteği , 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üreticilerin katılımıyla Üretici Pazarı kurarak taçlandırdı.

CarrefourSA, İstinye hipermarketinde kadın üretici ve çalışanların emeklerine dikkati çekmek amacıyla süt ürünlerinden organik içeceklere ve yiyeceklere kadar farklı ürünlerin yer aldığı Üretici Pazarı'nı açtı.

Üretici Pazarını değerlendiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA olarak hem kadınların emeğine hem de yerli üretime azami ölçüde önem verdiklerini belirtti.

Bu iki konuyu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Üretici Pazarı'nda buluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Kartallıoğlu, "Nüfusumuzun yüzde 49'8'ini kadınlar oluşturuyor. İstihdam edilen kadınların sayısı yaklaşık 10 milyon olarak hesaplanıyor. Yani toplam nüfus içindeki istihdam oranlarına bakıldığında kadınların ancak yüzde 34,1'i çalışıyor. Bu çerçevede yüzde 36'sı kadın çalışanlardan oluşan bir marka olarak gücümüzü kadınlardan alıyor, kadın istihdamının artmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Kartallıoğlu, bu vesileyle kadın üreticilerin katılımıyla süt ürünlerinden organik içeceklere ve yiyeceklere kadar birçok ürünü müşterilerilerle buluşturduklarını dile getirerek, "Ülkemizin geleceği adına hem yerli üretimi hem de kadın üreticileri önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

CarrefourSA’nın Üretici Pazarı’na Pales, Antre Gourmet, Baltalı Gıda, Tipi Süt, Safi Organik, Doğaçlama Gıda, Juico, Meyaneru, Ümitköy Gurme, Beta Tea, Armutçuoğlu Organik, Bee’O ve Dicleli Gıda markalarının yanı sıra Devrek Güneşi Kadın Kooperatifi, Soma Kadın Atölyesi Kadın Kooperatifi, Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi, Defne Kadın Kooperatifi, Eldivan Kadın Kooperatifi, Seferihisar Hıdırlık Kadın Kooperatifi, İpekyolu Kadın Kooperatifi ve KEDV katıldı. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Üretici Pazarı’na katılan markaların yöneticilerine bir teşekkür plaketi takdim etti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:09
  1. CarrefourSA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Her gün 'Kadınlar Günü' olarak görülmeli"
    1. "Her gün 'Kadınlar Günü' olarak..
    2. Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk..
    3. Başkent’te Kadınlar Günü’nde kadına..
    4. En özel hediye, İzmir İl Milli Eğitim..
    5. Yeni askerlik sisteminin detayları..
    6. Kadın muhtar adaylarından dayanışma..
    7. Dicle Elektrik 8 Mart Dünya Kadınlar..
    8. Erzurum öğrenci yurdu projesinin..
    9. Kadınlar yaptıkları pidelerin gelirini..
    10. Fatih Atay’dan kadınlara 8 Mart..
    11. Son anket sonuçları son dakika Van..
    12. BM Kadın Komisyonu’nda gündem: ‘İyi..
    13. Özel Ümit Hastaneleri’nden Kadın..
    14. Erdoğan Guterres ile telefonda görüştü
    15. Varto’da ‘seçim güvenliği’ toplantısı
    16. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da
    17. Filipinler’de binlerce kadın..
    18. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    19. Baymak yönetiminde kadın çalışan oranı..
    20. Edirne Barosu Başkan Yardımcısı..
    21. Taşpınar; “Bugün esaret zincirini..
    22. Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs..
    23. Hakkari’de atletizm yarışması
    24. AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi
    25. AK Parti Piraziz Belediye Başkan adayı..
    26. Kızıldaş projelerini tanıttı
    27. Van Büyükşehir Belediyesinden kitap..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile..
    29. 10. Kadın Festivali Kültürpark’ı..
    30. Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıkta şiddet..
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Rusya ilk satışını yaptı!
    Rusya ilk satışını yaptı!