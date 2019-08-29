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CarrefourSA’da kırtasiye sepeti 67,5 lira

CarrefourSA marketlerinden veya "carrefoursa.com" üzerinden, öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluşan bir sepet, toplam 67,5 TL’ye doluyor

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:49
CarrefourSA’da kırtasiye sepeti 67,5 lira

İSTANBUL (AA)- Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul alışverişinde kaliteli ve güvenilir ürünleri, en uygun fiyat politikasıyla ailelerle buluşturuyor.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, anaokulundan üniversiteye kadar ihtiyaç duyulan tüm kırtasiye malzemelerinin yanı sıra okul alışverişi kapsamındaki çanta, kıyafet, ayakkabı, eşofman takımları, iç çamaşırı ve hatta öğrenci odasından sarf malzemeye, küçük ev aletlerinden pişirme aparatlarına kadar toplam bin 800 adet ürün, CarrefourSA’larda ve carrefoursa.com üzerinden müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Risk değerlendirmesine göre belirlenen ürünlerin Avrupa Birliği mevzuatları doğrultusunda akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen test raporları CarrefourSA Kalite Güvence Departmanı tarafından incelenip onaylandıktan sonra reyonlarda yer almasına izin veriliyor.

CarrefourSA marketlerinde ve Carrefoursa.com üzerinden satılan ürünler arasında en uygun fiyatlı okul çantası 27,99 TL’den, 8’li kurşun kalemler 2,50 TL’den, beslenme kabı 6,99 TL’den, mataralar 10.99 TL’den, kalemtıraş ve silgi seti 2,98 TL, cetvel seti 2,49 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluşan bir sepet, CarrefourSA’da 67,5 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. İster CarrefourSA marketlerinden isterse carrefoursa.com üzerinden, öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluşan bir sepet, toplam 67,5 TL’ye doluyor.

Okul alışverişi kapsamında 18 Eylül’e kadar CarrefourSA kartla tek seferde yapılacak 200 TL alışverişe 30 TL, 500 TL alışverişe de 100 TL puan hediye ediliyor. Farklı kredi kartlarıyla yapılan 50 TL ve üzeri alışverişlere 6 taksit, 150 TL üzerin alışverişe de 12 taksit imkânı sunulurken Axess Kart ile yapılan 200 TL üzeri ilk alışverişe 20 TL Chip Para hediye ediliyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:49
  1. CarrefourSA
  2. kırtasiye

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