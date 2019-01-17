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CarrefourSA Hiperlerde her karneye bir hediye

CarrefourSA, 18 - 20 Ocak'ta her karneye bir hediye verecek

17 Ocak 2019 Perşembe 10:47
CarrefourSA Hiperlerde her karneye bir hediye

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, 18 - 20 Ocak'ta her karneye bir hediye veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA Hiper marketlere karneleriyle birlikte gelen ilk ve orta okul öğrencileri, diş fırçasından kuruyemişe, atıştırmalıktan meyveye kadar birçok hediyeden dilediklerini seçebilecekler.

Karneleriyle birlikte 18 - 20 Ocak'ta CarrefourSA Hiperlere gelen ilkokul ve ortaokul öğrencilerine diş fırçasından kuruyemişe, atıştırmalıktan meyveye birçok hediye seçeneği sunulurken, 3 günün sonunda toplamda 16 bin öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor.

Öğrenciler, kampanyadan bir kez faydalanabilecekler. Kampanya kapsamındaki hediyeler, hiper marketlere göre değişiklik gösterebilecek.

Kampanyanın geçerli olduğu hiper marketler ise İstanbul Acıbadem CarrefourSA Hiper, İstanbul MarmaraPark CarrefourSA Hiper, İstanbul İçerenköy CarrefourSA Hiper, İstanbul Maltepe Park CarrefourSA Hiper, İstanbul Bayrampaşa Forum CarrefourSA Hiper, İstanbul Merter CarrefourSA Hiper, Bursa Nilüfer Orhaneli CarrefourSA Hiper, İstanbul Sefaköy CarrefourSA Hiper, Tekirdağ Eroğlu CarrefourSA Hiper, Mersin Limonluk CarrefourSA Hiper, İzmir Balçova CarrefourSA Hiper, İstanbul 212 CarrefourSA Hiper, İstanbul Avcılar CarrefourSA Hiper, Ankara Cepa CarrefourSA Hiper, Adana M1 CarrefourSA Hiper, İstanbul İstinye CarrefourSA Hiper, Denizli Teras Park CarrefourSA Hiper, İstanbul Pendik CarrefourSA Hiper, Bursa Maya CarrefourSA Hiper, Eskişehir Neo CarrefourSA Hiper, Adapazarı Ada Center CarrefourSA Hiper, İstanbul Üsküdar Toptaşı CarrefourSA Hiper, Marmaris CarrefourSA Hiper, Antalya Atatürk Bulvarı CarrefourSA Hiper, İstanbul Ümraniye Atakent CarrefourSA Hiper, Ankara Anatolium AVM CarrefourSA Hiper, Adıyaman Merkez CarrefourSA Hiper, İstanbul Esenkent CarrefourSA Hiper ve İstanbul Fulya CarrefourSA Hiper.

CarrefourSA Hipermarketlerin içerisinde bulunan Lezzet Arası restoranlarında kullanabilecekleri toplamda 50 adet Çocuk Menüsü kuponu dağıtılacak.

Kuponun geçerli olduğu marketler ise Bayrampaşa Forum İstanbul CarrefourSA Hiper, Merter Marmara Forum AVM CarrefourSA Hiper, Acıbadem Tepe Nautilus CarrefourSA Hiper, Maltepe Park AVM CarrefourSA Hiper ve Beylikdüzü Marmara Park AVM CarrefourSA Hiper'de ise bu marketlerin içinde yer alan Lezzet Arası restoranlarında kullanabilecekleri 10’ar adet Çocuk Menüsü kuponu dağıtılacak.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:47
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