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Çarptıktan sonra inme zahmetinde bile bulunmadı

Denizli’de motosiklete çarpan otomobil sürücüsü, yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsüne yardım zahmetinde bulunmadan dakikalarca aracında oturup ardından kaçtı.

17 Şubat 2019 Pazar 12:43
Çarptıktan sonra inme zahmetinde bile bulunmadı

Denizli’de motosiklete çarpan otomobil sürücüsü, yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsüne yardım zahmetinde bulunmadan dakikalarca aracında oturup ardından kaçtı. Güvenlik kameralarının görüntülediği olayda, otomobil sürücüsü aranıyor.


Kaza, Pamukkale ilçesinde Hürriyet Mahallesi Eski Acıpayam Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 HC 8264 plakalı otomobil, Sami Yılmaz (20) idaresindeki 20 EB 469 plakalı motosiklete kavşakta yandan çarptı. Kazada yaralanan Yılmaz, yerde yatarken otomobil sürücüsü dakikalarca otomobilinden inmeden bekledi, ardından olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri ardından tedavi etmek üzere Yılmaz’ı Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine götürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anını görüntüleyen güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.



“Güvenlik kamerası görüntüledi, önce bekledi sonra kaçtı”


Olayı kaydeden güvenlik kamera görüntülerinde, seyir halinde olan motosiklete kavşakta bir otomobilin yandan çarptığı görülüyor. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yerde yatarken otomobil sürücüsü, aracının içinden inmiyor. Dakikalarca otomobilin içinde bekleyen sürücü sonrasında olay yerinden uzaklaşıyor. Ardından yoldan geçen diğer vatandaşlar yaralının yanına gidiyor.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:43
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