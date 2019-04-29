Çarptığı otomobili metrelerce sürükledi Manisa’da bir tır, çarptığı otomobili önüne alarak yaklaşık 300 metre sürükledi.

Manisa’da bir tır, çarptığı otomobili önüne alarak yaklaşık 300 metre sürükledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Turgutlu-Manisa yolu Hamalınkırı mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, Turgutlu yönünden Manisa istikametine seyreden Caner A. (52) idaresindeki 45 UV 813 plakalı tır, yine aynı yönde seyir halindeki Osman E. (56) yönetimindeki 45 E 3434 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan dönerek tırın önüne geçen otomobil, yaklaşık 300 metre sürüklendi. Kazadan otomobildeki 3 kişi de yara almadan kurtulurken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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