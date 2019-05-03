Çarptığı köpeği hayata döndürmek için her şeyi yaptı, başaramadı Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobiliyle köpeğe çarpan sürücü, nabzı atmayan köpeği hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen hayata döndüremedi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobiliyle köpeğe çarpan sürücü, nabzı atmayan köpeği hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen hayata döndüremedi.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi mevkisinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aniden yola fırlayan köpeğe çarptı. Çarpma sonrası otomobilinden inen sürücü, köpeğin nabzının atmadığını fark ederek, çevredekilerden de yardım isteyerek köpeği hayata döndürmeye çalıştı. Dakikalarca nabzı atmayan köpeğe kalp masajı yapan sürücü başarısız oldu. İhbar üzerine olay yerine giden veteriner ekipleri de köpeği araca koyarak veterinerliğe götürdü. Ekipler, veterinerlikte yaptığı müdahaleye rağmen köpeği hayata döndüremedi.

Öte yandan, aracıyla yoldan geçen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’da yaralı köpeğin başında dakikalarca bekledi.

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