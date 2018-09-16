THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Fatih'te feci kaza! Çarpmanın etkisiyle 50 metre sürüklendi

İstanbul Fatih'te yolun yakınındaki alt geçidi kullanmayıp yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

16 Eylül 2018 Pazar 10:56
Fatih'te feci kaza! Çarpmanın etkisiyle 50 metre sürüklendi

Fatih Vatan Caddesi'nde yolun karşına geçmeye çalışan kişi, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza saat 06.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Şaban Ş.'e hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şaban Ş. yaklaşık 50 metre sürüklendi. Şaban Ş.'ye çarpan otomobil ise olay yerinden kaçtı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Şaban Ş.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şaban Ş'nin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan siyah otomobili yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 10:56
  1. Fatih Vatan Caddesi
  2. kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    57 yıl önce cuntacılar tarafından idam edildiler! Başkan Erdoğan'dan 'Menderes' mesajı
    1. 57 yıl önce cuntacılar tarafından idam..
    2. TİGEM’e içkici müdire atandı
    3. Turuncu listedeki terörist öldürüldü
    4. Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı..
    5. Bıçakla yaralanan vatandaş, yürüyerek..
    6. Süresiz nafaka ikinci evliliği de..
    7. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
    8. Burdur'da feci kaza! Otomobilin motoru..
    9. 1634 yıllık tarihi Taşköprü'yü, sprey..
    10. "Çocuklarımız ilk derse uykulu ve aç..
    11. Erdoğan: Tarihi değişikliğe..
    12. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlü Ayşe..
    13. Soluduğumuz havanın kalitesi daha da..
    14. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?..
    15. Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde..
    16. Galatasaray - Lokomotiv Moskova..
    17. AK Parti'nin İBB adayı Süleyman Soylu..
    18. Başkanlık sistemine niye geçtik? İçki..
    19. Cerablus'ta bombalı saldırı! 10 yaralı
    20. Güçlü Türkiye’den güçlü MİT doğdu
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"