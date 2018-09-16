Fatih'te feci kaza! Çarpmanın etkisiyle 50 metre sürüklendi

Fatih Vatan Caddesi'nde yolun karşına geçmeye çalışan kişi, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza saat 06.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Şaban Ş.'e hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şaban Ş. yaklaşık 50 metre sürüklendi. Şaban Ş.'ye çarpan otomobil ise olay yerinden kaçtı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Şaban Ş.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şaban Ş'nin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan siyah otomobili yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.