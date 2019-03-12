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Çarpışan otomobiller kanala uçtu: 7 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çarpışan iki otomobil yaklaşık 1 metrelik banketten kanala uçtu.

12 Mart 2019 Salı 00:10
Çarpışan otomobiller kanala uçtu: 7 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çarpışan iki otomobil yaklaşık 1 metrelik banketten kanala uçtu. Kazada 7 kişi yaralandı.


Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezine doğru ilerleyen A.E. idaresindeki 31 AAF 270 plakalı otomobil ile C.O.’nun kullandığı 46 EH 636 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobiller, yaklaşık 1 metrelik banketten kanala uçtu. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile F.E., N.T., N.Ö., M.G. ve E.N.G. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazaya karışanların hastanedeki tedavi sonrasında evine dönen akrabalar olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 00:10
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