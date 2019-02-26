Çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde Hıdır Erbaş idaresindeki 02 EH 655 plakalı motosiklet, Hakan Demirel'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Erbaş ve Demirel, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Arkadaş oldukları öğrenilen iki sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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