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Çarpışan araçlar buğday tarlasına girdi: 2 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir araç ile otomobil çarpıştı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:54
Çarpışan araçlar buğday tarlasına girdi: 2 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir araç ile otomobil çarpıştı. Yoldan çıkan iki aracın da buğday tarlasına girdiği kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-Gaziantep D-400 karayolunun 15. kilometresinde Atmalı yol çatı tesisleri yakınlarında seyir halinde bulunan 27 GB 218 plakalı araç, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan iki araç da buğday tarlasına girdi.Kazada yaralanan 2 kişi 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazanın hemen sonrasında yaralılara müdahale anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:54
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