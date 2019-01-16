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Al Jazeera'nin önemli isminden çarpıcı sözler: Bolton, İran ile savaş istiyor!

Gazeteci-yazar Mehdi Hasan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ABD'nin dış politikasındaki artan etkisine dikkati çekerek "İran ile savaş istiyor" dedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:13
Al Jazeera'nin önemli isminden çarpıcı sözler: Bolton, İran ile savaş istiyor!

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nin sunucusu gazeteci-yazar Mehdi Hasan, haber sitesi "The Intercept"te yayımlanan "John Bolton İran'ı bombalamak istiyor" başlıklı yazısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın ABD yönetiminde ciddi bir güce ulaştığını ve ABD'yi İran'la savaşa zorladığını anlattı.

"Şeytanın vücut bulmuş hali"

ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in Bolton hakkında "şeytanın vücut bulmuş hali" tanımlamasına atıfta bulunan Hasan, yönetim içinde Bolton ile kavga eden çok sayıda kişinin işinden ayrıldığını, Bolton'ın buna rağmen görevinde kalmaya devam ettiğini ve boşalan yerlere İran'a karşı savaşı destekleyen isimlerin getirilmesini sağladığını ifade etti.

Hasan, Trump'ın Suriye'de bulunan ABD birliklerinin bir an önce çekileceğini açıklamasına rağmen, Bolton'ın bu açıklamanın tersine yorum yaptığını hatırlattı.

"Elinde tuttuğu güçten alıyor"

Bolton'ın, İran ve bu ülkeyi destekleyen grupların Suriye'den çıkmadığı sürece çekilmenin gerçekleşmeyeceğini söylediğini anımsatan Hasan, bunun Bolton'ın yönetimde elde ettiği güçten kaynaklandığını belirtti.

"Irak'ın işgal edilmesinin baş aktörlerinden"

Hasan, Bolton'ın Irak'ın 2002'de asılsız nükleer silah iddialarıyla işgal edilmesindeki ana aktörlerden olduğunu ve bu nedenle yüz binlerce Iraklının katledilmesinde payı bulunduğunu kaydetti.

Pentagon yetkilileri korkuyor

Bolton'ın, geçen yıl İran'ı vurmak için Pentagon'dan askeri seçenekler talep ettiğini vurgulayan Hasan, "Şimdi o, İran ile savaş istiyor" ifadelerini kullandı. Hasan, Pentagon yetkililerinin, Bolton'ın İran ile çatışmayı hızlandırabileceği korkusu yaşadığını belirterek Bolton'ın yönetim içerisinde İran karşıtı çok sayıda müttefike sahip olduğuna dikkat çekti.

Bolton'ın, İran karşıtı açıklamalarıyla bilinen isimlerle çalıştığını kaydeden Hasan, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın yönetim içindeki savaş karşıtı isimleri etkisizleştirerek yakın bir zaman içinde İran'a karşı savaş başlatabileceğini savundu.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:13
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