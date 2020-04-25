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Korona Virüs

Çarpıcı koronavirüs araştırması: Kirli havada kolay yayılıyor

İtalyan bilim insanlarının açıkladığı araştırma sonucuna göre; hava kirliliği koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor.

2020-04-25 18:09:00 -
Çarpıcı koronavirüs araştırması: Kirli havada kolay yayılıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'daki bilim insanları salgına ilişkin yeni bir araştırma sonucu paylaştı.

Bilim insanları son yapılan çalışmalarda hava kirliliğine neden olan parçacıkların içerisinde koronavirüs tespit ettiğini açıkladı. Bu konuda araştırma yapan bilim insanları virüsün bu şekilde daha uzun mesafe katetmesine ve daha fazla insanın enfekte olmasına yol açıp açmadığını anlamaya çalışıyor.

Önceki araştırmalarda da benzer sonuçlar çıkmıştı

Daha önce yapılan çeşitli çalışmalarda hava kirliğine yol açan parçacıkların mikropları barındırdığı ve kuş gribi, kızamık ve şap gibi hastalıklara yol açan virüslerin uzak mesafelere taşınmasında rol aldığı görülmüştü.

Virüs saatlerce havada asılı kalabiliyor

Koronavirüsün hapşırma ya da öksürük yolu ile yayılan damlacıklar aracılığıyla bir ya da iki metre mesafeye ulaştığı biliniyor. Bazı araştırmalar, beş mikrondan daha küçük damlacıkların ise havada dakikalar hatta saatlerce asılı kalabildiğini, bu sayede başka yerlere taşınabildiğini ortaya koymuştu.

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