Çarpıcı iddia! 'Trump Casusluk firmasıyla anlaştı'

İngiliz Guardian gazetesinin pazar edisyonu olan The Observer’ın haberine göre; Trump’ın ekibi, geçen yıl İsrailli bir casusluk firmasıyla anlaşarak, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran’la nükleer anlaşma yapılmasını sağlayan üst düzey isimlere karşı istihbarat faaliyeti yürüttü. Bu sayede söz konusu kişiler hakkında karalayıcı bilgilere ulaşılması ve buradan hareketle İran anlaşmasının değersizleştirilmesi öngörüldü. Observer’a konuşan kaynaklar, Trump’ın geçen yıl mayısta İsrail’e yaptığı ziyaretin ardından Başkan’ın ekibinin, özel hizmet veren istihbaratçılarla bir araya geldiğini anlattı.

"ÇAMUR ATMAK İÇİN"

Habere göre; bu ekip, Obama’nın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes ve Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı olan Colin Kahl’a “çamur atmak” için görüşmeler yaptı. Gazeteye konuşan bir kaynak, planı “kirli oyunlar kampanyası” diye nitelerken, “Trump için çalışan insanlar, (İran’la) anlaşmanın kabul edilmesinde rolü olan kişileri itibarsızlaştırarak, anlaşmadan çekilmeyi kolaylaştırmayı düşünüyordu” dedi.