Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çarpıcı iddia! 'Trump Casusluk firmasıyla anlaştı'

İran’la yapılan nükleer anlaşma üzerinde büyük değişiklikler yapılmasını, aksi takdirde anlaşmadan çekileceklerini söyleyen ve kararı 12 Mayıs’ta netleşecek olan ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:29
Çarpıcı iddia! 'Trump Casusluk firmasıyla anlaştı'

İngiliz Guardian gazetesinin pazar edisyonu olan The Observer’ın haberine göre; Trump’ın ekibi, geçen yıl İsrailli bir casusluk firmasıyla anlaşarak, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran’la nükleer anlaşma yapılmasını sağlayan üst düzey isimlere karşı istihbarat faaliyeti yürüttü. Bu sayede söz konusu kişiler hakkında karalayıcı bilgilere ulaşılması ve buradan hareketle İran anlaşmasının değersizleştirilmesi öngörüldü. Observer’a konuşan kaynaklar, Trump’ın geçen yıl mayısta İsrail’e yaptığı ziyaretin ardından Başkan’ın ekibinin, özel hizmet veren istihbaratçılarla bir araya geldiğini anlattı.

"ÇAMUR ATMAK İÇİN"

Habere göre; bu ekip, Obama’nın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes ve Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı olan Colin Kahl’a “çamur atmak” için görüşmeler yaptı. Gazeteye konuşan bir kaynak, planı “kirli oyunlar kampanyası” diye nitelerken, “Trump için çalışan insanlar, (İran’la) anlaşmanın kabul edilmesinde rolü olan kişileri itibarsızlaştırarak, anlaşmadan çekilmeyi kolaylaştırmayı düşünüyordu” dedi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:29
  1. iran
  2. İsrail
  3. obama
  4. abd
  5. trump
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da trafiği altüst etti! Kimse ne yapmaya çalıştığını anlayamadı
    1. İstanbul'da trafiği altüst etti! Kimse..
    2. Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek..
    3. Kirazın fiyatı 150 liradan 5 liraya..
    4. Türkiye'yi karşısında gören BAE'den..
    5. Vladimir Putin bugün yemin ediyor
    6. Tavuk pilav ikilisinden dudak..
    7. 17 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak?
    8. Kayıp kız çocuğu lüks apartmanın..
    9. MHP'de 5 milletvekili adaylık..
    10. Sudan'da benzin krizi! Kuyruklar bir..
    11. Bahçeli o soruyu sordu: Kime gitti?
    12. Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor!
    13. Uyuşturucu kullandı zombiye döndü!
    14. İş adamı cinayetinde korkunç..
    15. Tunceli'de mantar toplarken mayına..
    16. Donald Trump'ın planı belli oldu!..
    17. Tunus'ta Nahda Hareketi, başkentin ilk..
    18. Ferrari Portofino Türkiye’de!
    19. Amerika'lı hesap ATAK'ın videosunu..
    20. ‘Emperyalizme karşı cumhurbaşkanımızın..
    Kuveyt Türk
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!