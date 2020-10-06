Çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde bulaşmıyor

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, koronavirüsün dokunaklı yüzeylerden bulaşmadığını iddia etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Monica Gandhi, "Virüs yüzeylerden yayılmıyor. Pandeminin başlangıcında fomite bulaşma konusunda çok fazla korku vardı. Artık yayılmanın nedeninin yüzeylere ve gözünüze dokunmak olmadığını biliyoruz. Bu, çoğu durumda bunu yaptıklarını bilmeden burnundan ve ağzından virüs yayan birine yakın olmaktan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanmanın en çok başkalarına yakın olmaktan kaynaklandığını dile getiren Gandhi, dışarıda mutlaka maske takılması gerektiğini söyleyerek tavsiyelerde bulundu.