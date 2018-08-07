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Muhaliflerin yol haritası belli oldu! Kılıçdaroğlu'nu kendi taktiğiyle vuracaklar

CHP’de haftalardır süren olağanüstü kurultay krizi nihayet sonuca vardı. CHP Genel Merkezi, 569 delegenin oy verdiğini ve bu sayının olağanüstü kurultay için yeterli olmadığını duyurdu. Bu konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi , CHP'de muhaliflerin, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'Adalet Yürüyüşü' düzenlemeyi düşündüğünü iddia etti.

07 Ağustos 2018 Salı 11:26
Muhaliflerin yol haritası belli oldu! Kılıçdaroğlu'nu kendi taktiğiyle vuracaklar

Abdulkadir Selvi, "CHP'de bundan sonra ne olacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP'de yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Kurultay için imza veren bazı delegelerin, süreci mahkemeye taşıyacağını iddia eden Selvi, "Muhalifler ayrıca olağanüstü kurultay için yeniden imza toplama ve 250 delegenin imzasının yeterli olduğu tüzük kurultayını toplama gibi seçenekler üzerinde duruyorlar" dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun, iktidara karşı gerçekleştirdiği ‘Adalet Yürüyüşü' büyük ses getirmişti" ifadesini kullanan Selvi, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kez muhalifler Kılıçdaroğlu'na karşı ‘Adalet Yürüyüşü' yapmayı tartışıyorlar. Bu tür eylemlerin iyi planlanması gerekiyor. Genel Merkez'in önünde büyük bir gövde gösterisinden söz ediliyordu. Ama toplana toplana 15 kişi toplandı. Dağ fare doğurdu."

'DEĞİŞİM TALEBİ GÜÇLÜ'

Selvi, CHP'de çok güçlü bir değişim talebinin söz konusu olduğu görüşünü dile getirdi.

Parti içinde "9 seçim kaybeden, 10'uncu seçimi de kaybeder" dendiğini ileri süren Selvi, "Buna rağmen olağanüstü kurultayın toplanmaması Kılıçdaroğlu'nun başarısı olarak görülebilir mi? Türk siyasetinde genel başkanlar istemediği müddetçe olağanüstü kurultayın toplanması mümkün değil. O açıdan bakılırsa Kılıçdaroğlu kazandı. Ama bu olsa olsa bir Pirus zaferidir" diye yazdı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 11:26
  1. CHP
  2. kurultay
  3. muhalifler
  4. adalet yürüşü
  5. imza

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